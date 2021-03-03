مسرح الأنبا رويس يستضيف العرض المسرحي «ليالي التليفزيون».. 31 مارس

يستضيف مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، العرض المسرحي "ليالي التليفزيون"، وذلك يوم 31 مارس الجاري.العرض المسرحي من إعداد وإخراج "توني ألفريد"، بمشاركة مجموعة من مواهب المسرح الكنسي، وذلك ضمن حفل ختام مهرجان المونودراما الأول.ويشارك بالحضور نخبة من نجوم الفن، بالإضافة إلى لجنة تحكيم المهرجان، من بينهم الفنان أحمد فؤاد سليم، والمخرج محمد حمدى، والنجم نضال الشافعى، ومهندس الديكور دكتور إيڤان أديب، والمخرجة المسرحية دكتورة منار زين.