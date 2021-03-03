قادمة من أربيل.. مطار حلب الدولى يستقبل أول رحلة لشركة خارجية

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأربعاء، وصول أول رحلة جوية لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولي، قادمة من أربيل شمال العراق، وفقًا لوكالة «سانا» السورية.ووصل خلال يناير الماضي، إلى مطار حلب، أول طائرة سورية قادمة من مطار بيروت، وعلى متنها عدد من الركاب، وذلك بعد استعادة حركة الطيران في المطار، والتي توقفت لعدة شهور بسبب جائحة كورونا.