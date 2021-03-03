اعتقال إرهابي وضبط قذائف مضادة للدبابات والأفراد جنوبي الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الأربعاء، بأن مفرزة للجيش اعتقلت في الأسبوع الأخير إرهابيا بمنطقة برج باجي المتاخمة للحدود الجزائرية مع مالي.وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم، إن الأمر يتعلق بإرهابي التحق سنة 2016 بإحدى التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل.وكشفت عن أن مفرزة أخرى ضبطت مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، و3 قذائف "آر بي جي2- " مضادة للدبابات، و3 قذائف "آر بي جي2-" مضادة للأفراد، وقذيفة "اف آل جيه" مضادة للأفراد بالإضافة إلى 136 طلقة ذخيرة.