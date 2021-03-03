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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن وكندا وهولندا تبحث سبل تعزيز علاقات العمل الشبابي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
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بحث وزير الشباب الأردني محمد النابلسي مع سفيرة كندا لدى المملكة دونيكا بوتي، ونائب رئيس البعثة القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الهولندية مارك هاسيلار، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال العمل الشبابي وتجارب البلدين في مجال البرامج الشبابية التنموية.

وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء- أن النابلسي استعرض خلال لقاءين منفصلين الاستراتيجية الوطنية للشباب (2019-2025) بمحاورها السبعة، وكيفية إدارة الوزارة لبرامجها عن بعد في ظل الوضع الوبائي الذي تشهده دول العالم.

وأكد النابلسي حرص الوزارة المتواصل على دعم وتوفير جميع السبل الممكنة للشباب، لتمكينهم بالمجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والابتكارية، من خلال استحداث البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجات وتطلعات الشباب، خصوصًا في مجالي الريادة والابتكار، لتنمية وصقل مواهبهم ومساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة، وبالتالي تقليل نسب البطالة.

من جهتها، أكدت السفيرة الكندية عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرة إلى تطلعها لإنشاء برامج مشتركة تدعم الشباب في جميع الميادين ونقل وتبادل الخبرات الشبابية بين كندا والأردن.

ومن جانب آخر، ثمن نائب رئيس البعثة القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الهولندية التجربة الشبابية الأردنية المميزة في دعمها وتمكينها للشباب والشابات على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية، معربًا عن تطلعه لإقامة برامج شبابية مشتركة بين هولندا والأردن في الأيام المقبلة من خلال تعزيز التبادل الشبابي.

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