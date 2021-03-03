الإحصاء: 734% زيادة فى الصادرات المصرية لأستراليا خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لأستراليا إلى حدود 217.9 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 26.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 734% خلال عام.وفى المقابل، سجلت واردات مصر من أستراليا تراجعًا إلى حدود 339.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020 مقابل 395.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2020 مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ 63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.