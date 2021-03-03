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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الألماني يعتزم زيادة سرعة التطعيم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:03 م
ينس شبان
ينس شبان
وكالات
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يعتزم وزير الصحة الألماني ينس شبان زيادة سرعة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال شبان اليوم الأربعاء في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "لقد قمنا الآن بتطعيم خمسة بالمئة من الألمان بجرعة واحدة، الأمر يحتاج إلى مزيد من السرعة".

وأوضح شبان أنه لتحقيق هذا الهدف يجب على مراكز التطعيم الآن أن تطبق "البراجماتية القائمة على المبادئ" لتقرر بشكل أكثر مرونة من الذي يمكن تطعيمه، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تستمر المراكز في اتباع التصنيف المحدد في مجموعات التلقيح.

وأشار شبان أيضا إلى أن الفترة بين التطعيم الأول والثاني للقاح من "بيونتيكفايزر" يمكن أن تمتد إلى ستة أسابيع، وبالنسبة للقاح "آسترازينيكا" إلى اثني عشر أسبوعا، موضحا أنه بهذه الطريقة يمكن أن يتلقى المزيد من الأشخاص التطعيم الأول بشكل أسرع.

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