أوبك تدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط في أبريل

قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون تمديد تخفيضات إنتاج النفط من مارس إلى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج بسبب هشاشة أسواق الخام وتعافي الاقتصاد العالمي.ويجتمع كبار المنتجين داخل أوبك وحلفائها غدا الخميس للوقوف على أوضاع السوق مع التركيز على جانبي العرض والطلب بما يضمن استمرار التوازن في السوق بعد أن نجحت المجموعة بقيادة السعودية في استعادة الهدوء والتوازن إلى السوق من خلال خفض المعروض العالمي بنحو 10% في وقت سابق من العام الماضي.