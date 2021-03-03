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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مع تصدره عالميا.. «Tom and Jerry» يحقق مليون و700 ألف جنيه في مصر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:10 ص
فيلم Tom and Jerry
فيلم Tom and Jerry
محمد قدري
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حقق فيلم «Tom and Jerry» إيرادات كبيرة في دول العالم، خلال الأسبوعين الماضيين واحتلاله الترند في أكثر من دولة بعد عودة المشاجرات والخلافات بين القط والفأر الشهير.

وخلال الأسبوعين الماضيين في شباك التذاكر المصري، حقق الفيلم مركزا متقدما بين كل الأفلام الأجنبية والعربية المتواجدة، واستطاع الفيلم حتى الآن تحقيق مليون جنيه و700 ألف جنيه في شباك التذاكر المصري، وهي إيرادات مميزة للغاية ويتواجد الفيلم بكثافة من خلال 30 قاعة سينما في مصر.

و الفيلم الجديد تدور قصته عن عالم "توم وجيري"، وكيف تكشف الأحداث خلال هذه المرة عن عن الأحداث التي قابلت القط والفأر،وكيف تكونت صداقة بينهما وكيف نشأت العداوة بين الطرفين وسط أجواء مثيرة كعادتهما.

و "Tom and Jerry"، من بطولة عدد من النجوم على رأسهم كلوي جريس موريتز، ومايكل بينا، وروب ديلاني، وكولن جوست، وكين جيونج، ومن تأليف، كاتي سيلبرمان، ومن إخراج تيم ستوري.

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