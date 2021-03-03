بدء امتحان الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوي

بدأ منذ قليل، امتحان الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوي، في ثالث امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.