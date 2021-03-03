جنة هنا.. يختتم لياليه بقصر كفر الشيخ (صور)

اختتم عرض "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح مساء أمس الثلاثاء عروضه على قصر ثقافة كفر الشيخ، بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب مدير أمن محافظة كفر الشيخ، والفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، والفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة وقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظة، بالاضافة الى حضور عدد من جنود القوات المسلحة وسط حضور جماهيري كبير في إطار المسموح به طبقا لقواعد الاجتماعي التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.والفنان إسماعيل مختار عن سعادته برد فعل الجمهور وجنود قواتنا المسلحة، خاصة ان العرض يناقش قضايا للمرأة، وهو ما يعكس رغبة الجمهور في طرح قضايا مجتمعية جادة عن طريق المسرح وتناولها فنيا.ومساء أمس هو ليلة العرض الأخيرة لـ"جنة هنا " على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ، ليقدم العرض على مسرح قصر ثقافة دسوق بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء وغدا الخميس ٣،٤ مارس الجاري في تمام الثامنة مساء بالمجان، وذلك في إطار خطة مشروع المواجهة والتجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والتي وضعها البيت الفني للمسرح وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، لتجوال ٩ عروض مسرحية في ١٤ محافظة حتى شهر يونيو ٢٠٢١.عرض "جنة هنا "من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.