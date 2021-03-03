رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جنة هنا.. يختتم لياليه بقصر كفر الشيخ (صور)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:33 ص
عرض جنة هنا
عرض جنة هنا
حسين الجندي
طباعة
اختتم عرض "جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح مساء أمس الثلاثاء عروضه على قصر ثقافة كفر الشيخ، بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب مدير أمن محافظة كفر الشيخ، والفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، والفنان محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة وقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظة، بالاضافة الى حضور عدد من جنود القوات المسلحة وسط حضور جماهيري كبير في إطار المسموح به طبقا لقواعد الاجتماعي التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

والفنان إسماعيل مختار عن سعادته برد فعل الجمهور وجنود قواتنا المسلحة، خاصة ان العرض يناقش قضايا للمرأة، وهو ما يعكس رغبة الجمهور في طرح قضايا مجتمعية جادة عن طريق المسرح وتناولها فنيا.

ومساء أمس هو ليلة العرض الأخيرة لـ"جنة هنا " على مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ، ليقدم العرض على مسرح قصر ثقافة دسوق بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء وغدا الخميس ٣،٤ مارس الجاري في تمام الثامنة مساء بالمجان، وذلك في إطار خطة مشروع المواجهة والتجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والتي وضعها البيت الفني للمسرح وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، لتجوال ٩ عروض مسرحية في ١٤ محافظة حتى شهر يونيو ٢٠٢١.

عرض "جنة هنا "من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة رضوى الشربيني

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس لملاقاة الترجى

مانشستر سيتى يعزز صدارته للبريميرليج بالفوز على وولفرهامبتون

يوفنتوس يفوز على سبيزيا 3-صفر بالدورى الإيطالى

بوروسيا دورتموند يتأهل لنصف نهائى كأس ألمانيا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

«محدش هيعملها إلا مجدى يعقوب».. تفاصيل عملية القلب ليوسف إدريس

منشورات الجمل تصدر النسخة العربية لرواية «الأحمر والأسود»

دنيا ميخائيل: نداء فى داخلى دعانى لكتابة رواية «وشم الطائر»

مؤسسة مجاز الثقافية تطرح 5 إصدارات جديدة ننشر تفاصيلها