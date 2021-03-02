أسقف المنيا يترأس صلوات التسبحة بكنيسة الأنبا أنطونيوس

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالمنيا، اليوم صلوات تسبحة نصف الليل، بكنيسة الأنبا أنطونيوس المنيا.وشارك في صلوات التسبحة كهنة وشمامسة الكنيسة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.وبدأ المجمع المقدس لجانه الفرعية، للمرة الأولى منذ بداية جائحة فيروس كورونا، أمس الاثنين، واستضافت قاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، اليوم الثلاثاء، لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبة والأديرة وشؤون الإيبارشيات.