في 6 نقاط.. ملامح لنظام تعيين القيادات الحكومية (إنفوجراف)

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملامح نظام التعيينات في الوظائف الإشرافية بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والتي تمثلت فيما يلى:

يكون شغل الوظائف الإشرافية والقيادية الحكومية من خلال إعلان رسمي عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتين الانتشار.

مدة شغلها ثلاث سنوات بحد أقصى.

التجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى.

تشكل لجنة للاختيار بين المتقدمين لشغل الوظائف.

يكون التعيين من خلال لجنة اختيار الوظائف القيادية، وتشكل بقرار من السلطة المختصة برئاستها أو من تحدده، وعضوية 6 خبراء ومتخصصين نصفهم على الأقل من خارج الوحدة.

يكون اختصاص اللجنة تقييم المتقدمين والاختيار ما بينهم، والنظر في تقويم أدائهم عند التجديد.