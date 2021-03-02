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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 8 منقبين عن الآثار أسفل مسكن بالإسكندرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:55 م
تنقيب عن الآثار
تنقيب عن الآثار
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدي لجرائم البحث والتنقيب عن الآثار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة بشتى صورها، ولاسيما جرائم البحث والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات مباحث إدارة شرطة السياحة والآثار بالإسكندرية قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالحفر والتنقيب خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مسكن المتهم، وأمكن ضبطه، وكذا ضبط (7 أشخاص آخرين، لأحدهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر والتنقيب بالمسكن المشار إليه، وعثر على (حفر مستطيل الشكل بأبعاد 5م ×2م وعمق 10م تقريبًا جزء منه مغمور بالمياه بداخله فتحة تودى لسرداب - إناء فخاري أسطواني الشكل يشتبه في أثريته - كمية من الأتربة والأحجار الناتجة عن أعمال الحفر – الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر خلسة بالمسكن المشار إليه بالاشتراك مع المتهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

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