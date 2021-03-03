حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-3-2021 في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء 3-3-2021 في مصر، مائلًا للبرودة على محافظة القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مؤكدة أن في هذا الوقت الحالي ستكون درجات الحرارة مستقرة عن السابق.





وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس في جنوب سيناء وجنوب الصعيد سيكون مائلًا للدفء، وسيكون معتدلًا على شمال الصعيد.





يهمك أيضًا | أسعار العملات الأجنبية اليوم



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح في معظم المدن ستكون معتدلة إلى نشيطة، وسيسود اليوم الأربعاء، طقسًا شديد البرودة ليلًا في محافظة القاهرة وأيضًا على الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.



درجات الحرارة وسقوط الأمطار في هذه المدن وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح في معظم المدن ستكون معتدلة إلى نشيطة، وسيسود اليوم الأربعاء، طقسًا شديد البرودة ليلًا في محافظة القاهرة وأيضًا على الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن فرص لسقوط أمطار متوسطة على هذه المناطق على فترات متقطعة وليست مستمرة طويلًا مثل (دمياط - بورسعيد - السلوم - العريش - الإسكندرية - بلطيم - رشيد - مطروح)، أما بالنسبة للمناطق خفيفة لمتوسط في سقوط الأمطار كالتالي (كفر الشيخ - البحيرة - الغربية - المنوفية - الدقهلية - الشرقية).



وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية اليوم الأربعاء صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة لاختلاف درجات الحرارة من مدينة لمدينة، وأيضًا الطرق التي تطل على مسطحات مائية مؤدية إلى من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3-3-2021 العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 12

دمنهور 17 11

بلطيم 17 13

مطروح 16 12

السلوم 17 10

سيوة 19 07

بورسعيد 18 12

دمياط 17 12

الزقازيق 18 10

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 18 10

السويس 19 13

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 21 11

نخل 18 07

نويبع 23 14

طابا 20 11

كاترين 16 02

الطور 21 12

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 15

الفيوم 19 10

بنى سويف 19 09

المنيا 20 08

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 23 10

الأقصر 25 10

أسوان 26 11

إدفو 26 11

أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 24 09

شلاتين 27 15

أبو رماد 27 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 24 17

تتصدر حالة الطقس يوميًا تريندات محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل"، وذلك من قبل المواطنين من كافة المحافظات بجمهورية مصر العربية، لمعرفة كل ما هو جديد عن حالة الطقس اليوم في مصر، حيث شهدت درجات الحرارة في الفترة الأخيرة حالة من التذبذب في معظم المحافظات من سقوط في الأمطار وبروده في الجو صباحًا وأكثر في المساء.ونظرًا لاهتمام المواطنين واستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت يوميًا من كافة المحافظات بجمهورية مصر العربية، يعرض "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-3-2021 في مصر.