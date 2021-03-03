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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:01 ص
الطقس فى مصر
الطقس فى مصر
هبه محمد
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تتصدر حالة الطقس يوميًا تريندات محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل"، وذلك من قبل المواطنين من كافة المحافظات بجمهورية مصر العربية، لمعرفة كل ما هو جديد عن حالة الطقس اليوم في مصر، حيث شهدت درجات الحرارة في الفترة الأخيرة حالة من التذبذب في معظم المحافظات من سقوط في الأمطار وبروده في الجو صباحًا وأكثر في المساء.

ونظرًا لاهتمام المواطنين واستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت يوميًا من كافة المحافظات بجمهورية مصر العربية، يعرض "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-3-2021 في مصر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-3-2021 في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء 3-3-2021 في مصر، مائلًا للبرودة على محافظة القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مؤكدة أن في هذا الوقت الحالي ستكون درجات الحرارة مستقرة عن السابق.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الطقس في جنوب سيناء وجنوب الصعيد سيكون مائلًا للدفء، وسيكون معتدلًا على شمال الصعيد.

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وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح في معظم المدن ستكون معتدلة إلى نشيطة، وسيسود اليوم الأربعاء، طقسًا شديد البرودة ليلًا في محافظة القاهرة وأيضًا على الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة وسقوط الأمطار في هذه المدن


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن فرص لسقوط أمطار متوسطة على هذه المناطق على فترات متقطعة وليست مستمرة طويلًا مثل (دمياط - بورسعيد - السلوم - العريش - الإسكندرية - بلطيم - رشيد - مطروح)، أما بالنسبة للمناطق خفيفة لمتوسط في سقوط الأمطار كالتالي (كفر الشيخ - البحيرة - الغربية - المنوفية - الدقهلية - الشرقية).

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية اليوم الأربعاء صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة لاختلاف درجات الحرارة من مدينة لمدينة، وأيضًا الطرق التي تطل على مسطحات مائية مؤدية إلى من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3-3-2021

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 17 12
وادي النطرون 18 11
طنطا 18 11
شبين الكوم 18 12
دمنهور 17 11
بلطيم 17 13
مطروح 16 12
السلوم 17 10
سيوة 19 07
بورسعيد 18 12
دمياط 17 12
الزقازيق 18 10
المنصورة 17 11
الإسماعيلية 18 10
السويس 19 13
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 21 11
نخل 18 07
نويبع 23 14
طابا 20 11
كاترين 16 02
الطور 21 12
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 24 14
مرسى علم 25 15
الفيوم 19 10
بنى سويف 19 09
المنيا 20 08
أسيوط 20 09
سوهاج 21 10
قنا 23 10
الأقصر 25 10
أسوان 26 11
إدفو 26 11
أبوسمبل 24 12
الوادى الجديد 24 09
شلاتين 27 15
أبو رماد 27 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 24 17

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