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محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأربعاء 3-3-2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:42 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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تقدم «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة، أسعار العملات الأجنبية في البنوك، اليوم الأربعاء 3 -3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة خلال التداولات الصباحية في عدد من البنوك المحلية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

وننشر لكم أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 3-3-2021؛ حيث يهتم فئة كبيرة من رجال الأعمال وأيضًا من المواطنين عن أسعار العملات المختلفة حسب كل اهتمام أحدهم عن الأخر.

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي 15.60 للشراء، و15.70 للبيع، بينما سجل بنك أتش أس بي سي "HSBC" تراجعًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 15.63 جنيه وللبيع 15.73 جنيه، وسعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 15.63 جنيه وللبيع 15.73 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني انخفض الدولار ليسجل للشراء 15.63 جنيه وللبيع 15.73 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.60 جنيه وللبيع 15.70 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية في البنوك ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 21.67 جنيه وللبيع 22.92 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 21.67 جنيه وللبيع 22.92 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.97 جنيه وللبيع 21.17 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 21.67 جنيه وللبيع 21.92 جنيه، وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 21.67 جنيه وللبيع 21.92 جنيه.

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سعر اليورو أمام الجنيه

كما شهدت عملة الصرف الأوروبية "اليورو" استقرارًا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، لتسجل في بنك البركة للشراء 18.75 جنيه وللبيع 19.00 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.75 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.75جنيه وللبيع 19.96 جنيه، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو للشراء 17.88 وللبيع 18.10 جنيه.

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