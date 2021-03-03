أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأربعاء 3-3-2021
الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:42 ص
تقدم «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة، أسعار العملات الأجنبية في البنوك، اليوم الأربعاء 3 -3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة خلال التداولات الصباحية في عدد من البنوك المحلية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.
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أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوموننشر لكم أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 3-3-2021؛ حيث يهتم فئة كبيرة من رجال الأعمال وأيضًا من المواطنين عن أسعار العملات المختلفة حسب كل اهتمام أحدهم عن الأخر.
سعر الدولار اليوماستقرت أسعار الدولار ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي 15.60 للشراء، و15.70 للبيع، بينما سجل بنك أتش أس بي سي "HSBC" تراجعًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 15.63 جنيه وللبيع 15.73 جنيه، وسعر الدولار في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 15.63 جنيه وللبيع 15.73 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني انخفض الدولار ليسجل للشراء 15.63 جنيه وللبيع 15.73 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 15.60 جنيه وللبيع 15.70 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوموانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء أمام الجنيه خلال التداولات الصباحية في البنوك ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 21.67 جنيه وللبيع 22.92 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 21.67 جنيه وللبيع 22.92 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.97 جنيه وللبيع 21.17 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 21.67 جنيه وللبيع 21.92 جنيه، وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 21.67 جنيه وللبيع 21.92 جنيه.
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