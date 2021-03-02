واشنطن تفرض عقوبات على قادة ميليشيا الحوثي وتتهم إيران بدعمهم

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، معاقبة 2 من قادة ميليشيا الحوثي لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة الدولية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، إن القياديين الحوثيين ينفذان أجندة الفوضى الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وفق قناة "العربية".وأكدت ‏واشنطن أن ميليشيات الحوثي، وبدعم من إيران، شنت حربا دموية على الشرعية في اليمن، فضلا عن استهدافها الملاحة الدولية بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري.‏وذكرت: "ملتزمون بمحاسبة قادة ميليشيات الحوثي على أفعالهم في اليمن".وأوضحت ‏واشنطن أن دعم إيران للحوثيين أطال مدى الحرب وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، مشيرة إلى أن نظام إيران قدم مساعدات مادية وعسكرية مباشرة لتلك الميليشيا بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرات؛ لشن هجمات في اليمن وعلى السعودية.