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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تفرض عقوبات على قادة ميليشيا الحوثي وتتهم إيران بدعمهم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:04 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، معاقبة 2 من قادة ميليشيا الحوثي لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، إن القياديين الحوثيين ينفذان أجندة الفوضى الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وفق قناة "العربية".

وأكدت ‏واشنطن أن ميليشيات الحوثي، وبدعم من إيران، شنت حربا دموية على الشرعية في اليمن، فضلا عن استهدافها الملاحة الدولية بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري.

‏وذكرت: "ملتزمون بمحاسبة قادة ميليشيات الحوثي على أفعالهم في اليمن".

وأوضحت ‏واشنطن أن دعم إيران للحوثيين أطال مدى الحرب وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، مشيرة إلى أن نظام إيران قدم مساعدات مادية وعسكرية مباشرة لتلك الميليشيا بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرات؛ لشن هجمات في اليمن وعلى السعودية.

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