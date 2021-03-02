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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد العثور على صاحب سوبر ماركت مقتولا بمنزله.. نيابة السلام تبحث عن كاميرات بمكان الجريمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:46 م
جثة صاحب سوبر ماركت
جثة صاحب سوبر ماركت
حسام التمساح
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أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة في محيط مكان العثور على جثة صاحب سوبر ماركت مذبوحا داخل غرفة نومة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت بتشريح جثة المتوفي لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على شخص مقتول داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد. أ" في العقد الرابع من العمر، صاحب سوبر ماركت، ملقى على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء، به جرح ذبحي بالرقبة، وسلامة جميع منافذ الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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