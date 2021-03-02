رئيس أوكرانيا يتلقى لقاح كورونا مع أطباء ومدافعين عسكريين

وأشار "زيلينسكي" إلى أن "التطعيم مهم، وأعرف ما هو فيروس كورونا لأنني كنت مصابًا بهذا المرض، لذلك أقترح أن يتم تطعيم الجميع، على الرغم من حقيقة أنني تعافيت منه فإن مستوى الأجسام المضادة لدي منخفض جدًا"، مؤكدا أن التطعيم سيساعد في التغلب على الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية.

تلقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسك، اليوم الثلاثاء، تطعيم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، خلال رحلة عمل إلى منطقة لوهانسك، وذلك وفقا لما نشره حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وذلك بالمستشفى العسكري المتنقل 59 مع أطباء ومدافعين عسكريين يؤدون مهام قتالية على خط المواجهة، ويخضعون بالفعل للتطعيم المخطط له.وقال الجنود الذين تم تطعيم الرئيس معهم إنه تم فحص الجميع قبل الإجراء، وقام الأطباء بقياس درجة حرارتهم وضغطهم وتشبعهم بالأكسجين، مشيرين إلي أن الإجراء لم يكن مؤلمًا.وقبل التطعيم، أعطى الرئيس الأوكراني موافقته الكتابية على التطعيم، وتم إبلاغه بالآثار الجانبية المحتملة "ارتفاع درجة حرارة الجسم"، وقال الرئيس: "هذا أمر طبيعي، ويمكن أن يحدث بعد كل لقاح"، مشددًا على أهمية التطعيم ضد فيروس كورونا.