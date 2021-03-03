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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجابات امتحان الأحياء للصف الثاني الثانوي 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:56 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية
نورهان عبدالرحمن
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أدى طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الأربعاء، بشعبتيها العلمية والأدبية، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وتداولت الطلاب عبر صفحات السوشيال ميديا، أسئلة امتحان المادتين بالإجابات.

ونرفق في التقرير التالي، صورة إجابات امتحان مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

وكشف محسن عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الطالب حال استخدام الهاتف المحمول وقت حدوث مشكلة في التابلت الخاص به أثناء الامتحان.

وأكد رئيس قطاع التكنولوجيا، خلال رده على جروب واتس أدعم طارق شوقي، بالواتس أب، أنه حال حدوث مشكلة في التابلت الخاص بالطالب أثناء الامتحان ستقوم المدرسة بتوفير له "تابلت خاص" من أحد المعلمين لأداء الامتحان.

وأكد، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح باستخدام الموبايل في اللجنة أثناء الامتحان.

وكشف رئيس قطاع التكنولوجيا، أن المشكلات التي وردت بوجود خطأ في كلمة المرور تبين عدم صحتها.

وطالب بمراجعة إدارة المدرسة لطباعة كلمة المرور من التطبيق وعدم الاعتماد على الكلمات المكتوبة باليد حيث ينسى الطالب حرف او رقم او يزيد، متابعًا أنه لوحظ أن العديد من طلاب الصف الأول تستخدم كلمات المرور الخاصة بالاختبار التجريبي شهر ديسمبر الماضي.

والطلاب الراغبين في مشاهدة إجابات امتحان مادة الأحياء.. ينظر للصورة المرفقة.
اجابات امتحان الاحياء
اجابات امتحان الاحياء

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