البورصة العراقية تغلق متراجعة بنسبة 0.17%

سجل مؤشر "البورصة" العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.17%، متوقفا عند 562.82 نقطة.وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 7 شركات، وارتفعت أسهم 13 أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3،259،085،372 سهما، بقيمة 1،839،920،398 دينارا عراقيا، تحصلت من إبرام 730 صفقة شملت 23 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.