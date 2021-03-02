البورصة العراقية تغلق متراجعة بنسبة 0.17%
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:26 م
وكالاتطباعة
سجل مؤشر "البورصة" العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.17%، متوقفا عند 562.82 نقطة.
وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 7 شركات، وارتفعت أسهم 13 أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3،259،085،372 سهما، بقيمة 1،839،920،398 دينارا عراقيا، تحصلت من إبرام 730 صفقة شملت 23 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.
وانخفضت بموجب المؤشر أسهم 7 شركات، وارتفعت أسهم 13 أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3،259،085،372 سهما، بقيمة 1،839،920،398 دينارا عراقيا، تحصلت من إبرام 730 صفقة شملت 23 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.