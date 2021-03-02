رفض طعن الهارب هشام عبدالحميد على شطب عضويته بالمهن التمثيلية

رفضت الدائرة الثانية بالقضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الإرهابي الهارب هشام عبدالحميد على قرار شطبه من نقابة المهن التمثيلية.وكانت نقابة المهن التمثيلية، قررت شطب وإلغاء عضوية هشام عبدالحميد لمخالفته الشروط واللوائح المنظمة لممارسة مهنة التمثيل، وعدم تجديد عضويته خلال عام، وعدم ممارسة المهنة أو سداد الاشتراكات.