حقيقة فيديو متداول لسيدة زعمت وفاة زوجها بقسم بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ما تم إذاعته بأحد البرامج بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا مقطع فيديو منسوب لمواطنة زعمت خلاله وفاة زوجها أثناء تحرير محضر داخل أحد أقسام الشرطة ببنى سويف.بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه منذ عام 2018، وقام البرنامج المشار إليه بإعادة بثه مرة أخرى بهدف إثارة الرأى العام وحقيقة الواقعة تتمثل فى أنه فى غضون عام 2018 تردد المواطن المشار إليه زوج السيدة التى ظهرت بمقطع الفيديو على قسم شرطة بنى سويف لتضرره من آخر صاحب محل مواد غذائية؛ لإختلافهما حول معاملات مالية فيما بينهما.وحال تواجده بداخل القسم شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها لمستشفى بنى سويف العام، إلا أنه توفى عقب وصوله للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إنتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.بتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة نتيجة تضخم بعضلة القلب وإرتفاع بضغط الدم وإحتقان شديد بالمخ،ولا توجد أية شبهة جنائية.وبسؤال شقيق المتوفى أيد ذلك، ولم يشتبه فى وفاته جنائيًا.. بما يدحض الإدعاءات المغرضة التى جاءت بالبرنامج المشار إليه