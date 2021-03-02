الأمم المتحدة: إرهابيون يقتحمون بلدة في نيجيريا ويهددون عمال إغاثة

أفادت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بأن إرهابيين مشتبه بهم هاجموا بلدة في شمال شرق نيجيريا، وسط أنباء عن استمرار معارك في البلدة منذ ساعات.واقتحم المسلحون بلدة ديكوا بولاية بورنو، حيث يتواجد العشرات من العاملين في المجال الإنساني، بينهم موظفون يتبعون الأمم المتحدة.وقالت إيف صباغ المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن "الهجوم في ديكوا لا يزال مستمرا للأسف ونتلقى الكثير من التقارير المتضاربة، إننا قلقون للغاية بشأن سلامة المدنيين، بما في ذلك عمال الإغاثة الموجودين في المنطقة".وأضافت:"من الصعب للغاية تأكيد أي معلومة في الوقت الحالي".