رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«أكفان وتوابيت».. كورونا تشعل بيزنس «النعوش»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:29 م
وفيات كورونا
وفيات كورونا
سمر مدحت
طباعة
أكثر من مليونى شخص حول العالم زهقت أرواحهم منذ يناير 2020 وحتى الآن، جراء فيروس كورونا المستجد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء لم يشهدها العالم من قبل، لذلك أصبح كل شيء حولها متذبذب ومتغير.

وأصبحت أعداد الوفيات الضخمة بيزنس لكثيربن من أجل التربح، فالميت يحتاج إلى كفن وتابوت، وهي الأشياء زاد سعرها العام الماضي بشكل مبالغ فيه.

"الدستور" تحدثت مع عدد من تجار الأكفان حول زيادة الطلب والأسعار، كذلك شركات التوابيت التي زاد السعر لديها أيضًا، وعدد من الحانوتية.

وتواصلت من خلال الخط الساخن مع أحدى الشركات المخصصة في بيع صناديق الموتى، فقال محمود الخولي، عامل في شركة، إن صناعة التوابيت شهدت انتعاشًا في ظل جائحة كورونا، ما جعل بعض السماسرة يستغلون أهل الموتى، ويفرضون عليهم أسعار باهظة.

وأكد "الخولي" أن شركته لا تقف تعاملاتها داخل مصر فقط، بل تنسق أيضًا مع سفارات الدول الخارجية لتصدير التوابيت، وبالفعل نجحت في ضم عدد كبير من العملاء الواثقين في منتجاتها، بعد أن تصدر القلق الشديد لأذهان المواطنين في ظل الجائحة.

وعن أسعار التوابيت، قال "الخولي" إن السعر التجاري الذي تتعامل به الشركة حاليًا هو 1200 جنيه للتوابيت المتنقلة داخل القاهرة فقط، فالسعر يختلف حين يتم توريد التابوت لمحافظة أخرى، لكن الفارق لا يكون كبيرًا فتضيف مبلغ 200 جنيه فقط نظير الانتقالات.

لم يختلف الأمر مع الأكفان، فقال يحيى الزيني صاحب متجر يبيع الكفن ومستلزماته، إن طلبات شراء الأكفان قد ارتفعت بشكل عام، منذ انتشار جائحة كورونا، لكن ارتفاع الطلب لم يدفع أصحاب المتاجر إلى رفع أسعار الكفن.

فوارق عديدة بين كفن الرجل والمرأة، فكفن الرجل يكون ثلاثة طبقات على الأقل من القماش الأبيض، بطول مترين ونصف وعرض 185 سنتيمترا، ويكون معه مسلتزمات أقل هي المسك، الكافور، الصابون، البخور،، قفاز وليفة تغسيل، بالإضافة إلى السترة والقطن والأربطة، بحسب "الزيني".

وبحسب صاحب متجر الأكفان فإن سعر الكفن قد يزيد إذا ما طلب أهل المتوفي أن يكون عدد الطبقات أكثر من الحد الأدنى، فهناك من يريد أن يتأكد من أن جثمان المتوفي ستكون في أمان عن الأعين أو يشعر بالاطمئنان بأن الكفن يخفي الجسد تمامًا.

حسن العارف، حانوتي في منطقة السيدة زينب، أوضح أن جميع مستلزمات الموتى ارتفع سعرها ثلاثة أضعاف خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وزيادة الوفيات وحاجة المواطنين إلى تكفين موتاهم ووضعهم في توابيت.

أوضح لـ"الدستور"، أنه قام بتكفين الكثير من موتى كورونا مع أخذ الاحتياطات اللازمة كافة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أجرته: "الميت الواحد بيكلفني مستلزمات طبية عشان أحمي نفسي وأحمي المغسل أو المغسلة من العدوى عشان كدة الأجر زاد".

أضاف: "كل شيء يخص الوفيات سعره زاد حتى أقطان الأنف والأذن، لأن التجار والشركات تعلم جيدًا أن هناك زيادة في الطلب على تلك الأشياء، لذلك رفعت الأسعار لأن المواطن يكون مضطرا لشرائها حتى يدفن الميت جراء الفيروس".


موضوعات متعلقة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

«الصحة العالمية»: أزمة كورونا لن تنتهى بنهاية 2021

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركتا مودرنا وتاكيدا تسعيان لإجازة استخدام لقاح كورونا الأمريكي في اليابان

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

«السد العالى حاضره ومستقبله».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

‎المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للمرأة.. الإثنين ‎

متخصصون من «الأعلى للثقافة»: صناعة النشر تساهم في انتعاش اقتصاد الدول

«اتعلم تفتكر» أحدث إصدارات ابن سينا للنشر للكاتب عمرو العزب