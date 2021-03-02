تداول إجابات الفلسفة والأحياء لـ«تانية ثانوي» على تليجرام (صور)

تداول طلاب الصف الثاني الثانوي، صورا لإجابات الامتحان الإلكتروني لمادتي الفلسفة والمنطق، والأحياء الذي يؤديهما الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية بمدارس الجمهورية.ويؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي (علمي) امتحان مادة الأحياء، بينما طلاب أدبي يؤدون الفلسفة والمنطق.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.