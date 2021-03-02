العراق يتسلم أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني

أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، وصول أولى شحنات لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى البلاد اليوم الثلاثاء.وقال التميمي، في تصريح نشره الموقع الرسمي للوزارة، تلقي شحنة من لقاح سينوفارم، بحضور السفير الصيني لدى بغداد والسكرتير الشخصي لرئيس الوزراء الفريق محمد البياتي وقائد القوة الجوية.وأضاف: " تم الاتفاق مع سفير جمهورية الصين الشعبية في العراق على توريد مليوني جرعة جديدة من لقاح سينوفارم، وبشكل عاجل، إضافة إلى باقي تعاقدات الوزارة السابقة لتغطية أكبر نسبة من المواطنين في بلدنا".