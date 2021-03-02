«الغزال الريض» أغنية جديدة لعيضة المنهالي
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:02 ص
حسين الجنديطباعة
طرح الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أغنية منفردة جديدة بعنوان "الغزال الريّض" من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، ومن ألحانه وغنائه، وضع لها لحن من اللون الموسيقي الإماراتي تصدى لتوزيع موسيقاها الموزع إبراهيم السويدي، وتم تسجيل وتنفيذ العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحمل أغنية "الغزال الريّض" كلمات غزلية، تم التعبير عنها بشكل ملفت وجميل وحساس من الشاعر الشيخ نهيّان بن زايد، بالكلمة الشعبية الإماراتية الخليجية، زاد عليها إحساس وأداء "صوت الإمارات" فيها، مما شكّل أغنية عاطفية مميزة.
و تقول كلمات الأغنية:
قلبي بحبك ينبض
والشوق فيه يزيد
وان مر طيفك هيض
خلا العيون تحيد
يا ذا الغزال الريض
قايد عزال البيد
ع القلب انته مفوض
و ما حد غيرك سيد
وقد عرض العمل "الغزال الريّض" وطرح من خلال قناة الفنان عيضة المنهالي في "يوتيوب" بشكل حصري، متضمنًا فيديو ممنتج لكلمات الأغنية.
وتحمل أغنية "الغزال الريّض" كلمات غزلية، تم التعبير عنها بشكل ملفت وجميل وحساس من الشاعر الشيخ نهيّان بن زايد، بالكلمة الشعبية الإماراتية الخليجية، زاد عليها إحساس وأداء "صوت الإمارات" فيها، مما شكّل أغنية عاطفية مميزة.
و تقول كلمات الأغنية:
قلبي بحبك ينبض
والشوق فيه يزيد
وان مر طيفك هيض
خلا العيون تحيد
يا ذا الغزال الريض
قايد عزال البيد
ع القلب انته مفوض
و ما حد غيرك سيد
وقد عرض العمل "الغزال الريّض" وطرح من خلال قناة الفنان عيضة المنهالي في "يوتيوب" بشكل حصري، متضمنًا فيديو ممنتج لكلمات الأغنية.