«الغزال الريض» أغنية جديدة لعيضة المنهالي

طرح الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أغنية منفردة جديدة بعنوان "الغزال الريّض" من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان، ومن ألحانه وغنائه، وضع لها لحن من اللون الموسيقي الإماراتي تصدى لتوزيع موسيقاها الموزع إبراهيم السويدي، وتم تسجيل وتنفيذ العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.وتحمل أغنية "الغزال الريّض" كلمات غزلية، تم التعبير عنها بشكل ملفت وجميل وحساس من الشاعر الشيخ نهيّان بن زايد، بالكلمة الشعبية الإماراتية الخليجية، زاد عليها إحساس وأداء "صوت الإمارات" فيها، مما شكّل أغنية عاطفية مميزة.و تقول كلمات الأغنية:قلبي بحبك ينبضوالشوق فيه يزيدوان مر طيفك هيضخلا العيون تحيديا ذا الغزال الريضقايد عزال البيدع القلب انته مفوضو ما حد غيرك سيدوقد عرض العمل "الغزال الريّض" وطرح من خلال قناة الفنان عيضة المنهالي في "يوتيوب" بشكل حصري، متضمنًا فيديو ممنتج لكلمات الأغنية.