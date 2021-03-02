بدء امتحاني الأحياء والفلسفة لطلاب «تانية ثانوي»

بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، منذ قليل، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في ثاني امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.