توافد طلاب «تانية ثانوي» لامتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق

توافد طلاب الصف الثاني الثانوي، على اللجان الامتحانية، لأداء امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، في ثاني امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.