11 مارس.. فريق وسط البلد يحيي حفلا غنائيا بالشيخ زايد

يستعد فريق وسط البلد لإحياء حفلا غنائيا وذلك بعد فترة كبيرة من الغياب عن إحياء الحفلات الغنائية بسبب ظروف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 11 مارس المقبل داخل كايرو جاز بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثامنة مساء.فريق "وسط البلد" يعتبر من أشهر الفرق الموسيقية في جمهورية مصر العربية حيث أنشئ الفريق في عام 1999، ويتكون من سبع 7 أعضاء وهم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو.