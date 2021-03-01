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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة: مبادرة «مراكب النجاة» تحافظ على أرواح شبابنا

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:22 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة والمتعلقة بحقوق الإنسان هي المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة بعدد من الطرق؛ للحفاظ على شبابنا من خطر مجهول، وتم العمل في هذا الملف على زيارة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية وكذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان وأيمن أبوالعلا ومحمد عبدالعزيز وكيلي اللجنة، ومحمد مطر أمين سر اللجنة، لاستعراض جهود وزارة الهجرة في ملف حقوق المصريين بالخارج، كذلك مناقشة عدد من النقاط الخاصة بعمل لجنة حقوق الإنسان.

وتابعت: «تم استهداف تدريب وتأهيل الشباب في هذه المحافظات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، كذلك دعم القرى الأكثر احتجاجا، وتقديم الخدمات المتنوعة للقري المنتجة، وقد حدث تدريب لـ1000 شاب بمحافظة الغربية على المهن الحديثة، كذلك تم إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج لتسليط الضوء على فرص العمل على المتاحة بالسوق الألمانية، والعمل على تدريب وتأهيل الشباب لهذه الفرص».

وأردفت وزيرة الهجرة أن الجهد استمر خلال أزمة العالقين بالخارج، حيث نجحت الدولة في إعادة عدد كبير من المصريين بالخارج، كذلك تعمل الدولة خلال هذه الفترة، ممثلة في وزارة الهجرة بالتعاون مع التخطيط من خلال طرح استمارة "نورت بلدك" التي تستهدف توفير فرص عمل للعائدين من الخارج، وتشهد الفترة الحالية عملا جادا في إطار معرفة تخصصات من سجلوا بالمبادرة وحصر فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية والبدء في دمجهم بها، ويمثل ذلك أيضا احتضانا لهذه الفئة من المصريين بالخارج.

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