تحقيقات طرابلس تثبت عدم تعرض وزير داخلية الوفاق للاغتيال

أعلنت سلطات التحقيق الليبية أن الحادث الذي تعرض له وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا الشهر الماضي في العاصمة الليبية طرابلس لم يكن حادث اغتيال كما أعلنت الداخلية من قبل.وأكد رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية، عمر فكيني، في تقرير له ضمن التحقيقات التي جرت بشأن الواقعة يؤكد أن الحادث الذي تعرض له موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا لم يكن بغية اغتياله بحسب الأدلة الكثيرة.وأمر ئيس نيابة شمال طرابلس بحبس أحد حراس الوزير على ذمة القضية، بحسب موقع فواصل الليبي.وأظهر تقرير النيابة أن رمضان الهنغاري، أحد أعضاء جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوفاق توفي جراء تعرضه لحادث انقلاب السيارة وأنه لم يتعرض لاطلاق نار، كما قالت وزارة الداخلية خلال تصدي الحراسة له ومنعه من قتل الوزير.