رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحقيقات طرابلس تثبت عدم تعرض وزير داخلية الوفاق للاغتيال

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:52 م
فتحي باشاغا
فتحي باشاغا
محمد عمر
طباعة
أعلنت سلطات التحقيق الليبية أن الحادث الذي تعرض له وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا الشهر الماضي في العاصمة الليبية طرابلس لم يكن حادث اغتيال كما أعلنت الداخلية من قبل.

وأكد رئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية، عمر فكيني، في تقرير له ضمن التحقيقات التي جرت بشأن الواقعة يؤكد أن الحادث الذي تعرض له موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا لم يكن بغية اغتياله بحسب الأدلة الكثيرة.

وأمر ئيس نيابة شمال طرابلس بحبس أحد حراس الوزير على ذمة القضية، بحسب موقع فواصل الليبي.

وأظهر تقرير النيابة أن رمضان الهنغاري، أحد أعضاء جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوفاق توفي جراء تعرضه لحادث انقلاب السيارة وأنه لم يتعرض لاطلاق نار، كما قالت وزارة الداخلية خلال تصدي الحراسة له ومنعه من قتل الوزير.
تحقيقات طرابلس تثبت عدم تعرض وزير داخلية الوفاق للاغتيال
تحقيقات طرابلس تثبت عدم تعرض وزير داخلية الوفاق للاغتيال
تحقيقات طرابلس تثبت عدم تعرض وزير داخلية الوفاق للاغتيال
تحقيقات طرابلس تثبت عدم تعرض وزير داخلية الوفاق للاغتيال

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

الصور

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

الأكثر قراءة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تأييد الحكم سنتين على المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

موعد شم النسيم 2021 | حكم الاحتفال بـ عيد شم النسيم

تعرف على تردد قناة الشباب سبورت العراقية عبر نايل سات 2021

أيام زمان

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

9 مارس.. أحلام صبح وشهيد ريتا فى منتدى الاستقلال الثقافى

الأربعاء.. هبة ربيع تناقش «روح الفراشة» بالنيل الثقافية

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى