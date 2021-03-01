رفع 550 طن مخلفات وتركيب 17 عمود إنارة بقرية تلة في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية تلة قامت برفع 550 طن مخلفات وتركيب 17 عمود إنارة جديد وصيانة 3 خلايا ضوئية وذلك خلال النصف الثاني من شهر فبراير المنقضي.وقال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد، تم رفع ما يقارب 550 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع تلة والتوابع، خلايا النصف الثانى من فبراير المنقضي.وأضاف رئيس القرية أن قسم الإنارة قام بتركيب 17 عمود إنارة جديد وصيانة 20 كشاف و3 خلايا ضوئية، لرفع كفاءة الطرق وشبكة الإنارة بها لتوفير طرق ميسرة وأمنه للمواطنين والحد من الحوادث ليلا، وفى سياق متصل قام قسم التنظيم اليوم بازالة سور مخالف داخل الحيز العمراني وتم عمل اللازم قانونا.