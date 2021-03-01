الرئيس التونسي يشيد بدور السيسي في تعزيز التواصل بين الأفارقة

أشاد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الهادفة لتعزيز جسور التواصل بين الدول الإفريقية، كما قدم سعيد الشكر للرئيس على حرصه على إقامة منتدى أسوان للتنمية بالرغم من ظروف جائحة كورونا.وتابع الرئيس التونسي، خلال كلمة مسجلة بمنتدى أسوان للتنمية، أن الجهود المضنية والمستمرة للرئيس السيسي تهدف لتعزيز جسور التواصل وتوسيع مساحة التفاهم واللقاء بين الدول الإفريقية وشركائها الاستراتيجيين، وتطوير مجالات التعاون بهدف خير شعوب القارة كلها.