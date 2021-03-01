الفلبين تطلق أولى حملات التلقيح بلقاح «كورونافاك» الصيني

أطلقت الفلبين، اليوم الإثنين، أولى حملاتها للتلقيح ضد فيروس كورونا، مع منح الأولوية للعاملين الصحيين وعناصر الأمن والمسئولين الحكوميين للحصول على اللقاح الصيني رغم المخاوف حول فاعليته.واعتبر كبار مساعدي الرئيس رودريغو دوتيرتي، الذين كانوا ضمن مئات ممن حصلوا على اللقاح، التطعيم بمثابة واجب أخلاقي.وبدأ طرح التطعيم في ست مستشفيات في مانيلا غداة تسلم الحكومة، التي تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب التأخر في شراء اللقاحات، 600 ألف لقاح صيني تبرعت به بكين لمانيلا.وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي: "إنها تبعث على الأمل بأن النور سيعود بعد عام من الظلام".