محافظ الإسكندرية يباشر عملية تفكيك إحدى الكافيهات بسان ستيفانو

باشر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، عملية تفكيك كافيه بمنطقة سان ستيفانو بنطاق حي شرق، بعد انتهاء مدة التعاقد القانونية، وذلك فى إطار إزالة أي موانع حاجبة لرؤية البحر، وتنفيذًا لرؤية المحافظة بعدم السماح لأى منشآت بحجب رؤية البحر عن المواطنين.وأكد الشريف أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الإزالات لمنشآت الكافيهات التي تحجب الرؤية، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة، وذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مؤكدا أننا لن نسمح بأي إهدار للمال العام وسنحفظ حق الدولة وحقوق المواطنين لرؤية البحر.وأشار المحافظ إلى أن التعاقدات الجديدة التي سيتم إبرامها ستكون باشتراطات جديدة لا يوجد بها أي نوع من أنواع المخالفات وخاصة عدم منع رؤية البحر للمواطنين، واسترجاع ممشى الكورنيش الذي يعد ملك لجميع المواطنين البسطاء، بالإضافة إلى تعظيم موارد المحافظة المالية.جاء ذلك بحضور؛ اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، والأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق.