الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا في عظة الأحد على ON

ألقى الأنبا دانيال، أسقف المعادي، سكرتير المجمع المقدس، الأحد، كلمة عبر قناة ON في إطار عظة الأحد الأسبوعية.جاءت العظة حول جزء من الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا الذي تضعه الكنيسة في إنجيل قداس الأحد الثالث من شهر أمشير الذي يوافق اليوم.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.