6 مصابين في حادث مروري بصحراوي بني سويف الغربي

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أمناء شرطة، بإصابات مختلفة، اليوم الأحد، في حادث مروري لاصطدام سيارة شرطة "بوكس" بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي قرب قرية 2 بمركز سمسطا، وجرى نقلهم لتلقي العلاج بمستشفى الفيوم العام.وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري لاصطدام سيارة شرطة "بوكس" بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي قرب قرية 2 بمركز سمسطا.وتبين أن المصابين هم: "وائل. خ. ع"، 35 سنة، مقيم مركز سمسطا، أمين شرطة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"علي. ر. ع"، 41 سنة، أمين شرطة، مصابا باشتباه كسر بالضلوع، و"محمد. ك. ك"، 46 سنة، أمين شرطة، مقيم مركز ببا، مصابا باشتباه كسر بالساعد الأيمن، و"وليد. ا. م"، 22 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر بالحوض، و"محمد. س. م"، 40 سنة، عامل، مصابا بجروح وكدمات، و"عبدالعظيم. ف. ع"، 40 سنة، فلاح، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمنى.جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.