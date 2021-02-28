نبيل الحلفاوي عن يوسف شعبان: الحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه

نعى الفنان نبيل الحلفاوي الفنان القدير الراحل يوسف شعبان، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة متأثرا بفيروس كورونا.‏وكتب الحلفاوي عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات قائلا: "البقاء لله..والحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه، رحلة ممتدة من شبرا إلى كل أنحاء الوطن العربي. ظل خلالها يمتعنا بأعماله".وتابع: "رحل يوسف شعبان ومعنا سيبقى سلامة فراويلة وحافظ رضوان ووهبي السوالمي ومحسن ممتاز وغيرهم أحياء من جيل إلى جيل، رحمه الله وخالص الدعاء والعزاء لأسرته ومحبيه".