نبيل الحلفاوي عن يوسف شعبان: الحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه
الأحد 28/فبراير/2021 - 07:49 م
محمد مجديطباعة
نعى الفنان نبيل الحلفاوي الفنان القدير الراحل يوسف شعبان، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة متأثرا بفيروس كورونا.
وكتب الحلفاوي عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات قائلا: "البقاء لله..والحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه، رحلة ممتدة من شبرا إلى كل أنحاء الوطن العربي. ظل خلالها يمتعنا بأعماله".
وتابع: "رحل يوسف شعبان ومعنا سيبقى سلامة فراويلة وحافظ رضوان ووهبي السوالمي ومحسن ممتاز وغيرهم أحياء من جيل إلى جيل، رحمه الله وخالص الدعاء والعزاء لأسرته ومحبيه".
وكتب الحلفاوي عبر حسابه بموقع تويتر للتغريدات قائلا: "البقاء لله..والحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه، رحلة ممتدة من شبرا إلى كل أنحاء الوطن العربي. ظل خلالها يمتعنا بأعماله".
وتابع: "رحل يوسف شعبان ومعنا سيبقى سلامة فراويلة وحافظ رضوان ووهبي السوالمي ومحسن ممتاز وغيرهم أحياء من جيل إلى جيل، رحمه الله وخالص الدعاء والعزاء لأسرته ومحبيه".
نبيل الحلفاوي عن يوسف شعبان: الحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه
نبيل الحلفاوي عن يوسف شعبان: الحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه