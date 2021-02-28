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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

هل ستصنع مصر لقاح كورونا؟

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:30 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سالي رطب
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لم تتوقف محاولات مصر في توفير لقاح كورونا عن طريق عقد الصفقات مع الدول المصنعة له لاستيراده بعد ثبوت قدرته على مقاومة الفيروس، وهو ما قطعت مصر فيه شوطًا بالتعاقد مع أكثر من شركة مصنعة، ولكنها لم تكتف بذلك بل قامت بالتعاقد مع هذه الشركات لتصنيع اللقاح في مصر.. "الدستور" في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لمفاوضات مصر لتصنيع لقاحات كورونا.

اللقاح الروسي
كانت روسيا من أوائل الدول التي أنتجت لقاح كورونا وبدأت في تلقيح شعبها به، وكانت من أوائل الدول التي عرضت على مصر إمدادها بتكنولوجيا تصنيع اللقاح، فأشارت السفارة الروسية في مصر إلى أنها مستعدة لتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيع هذا اللقاح في مصر التي تمتلك قاعدة إنتاجية مناسبة.

في نوفمبر الماضي، كشفت شركة فاركو العالمية للأدوية ومقرها الإسكندرية، أن علميات تصنيع اللقاح الروسى "سبوتنيك V"، ستتم فى مصر على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل استيراد اللقاح وتعبئته فى مصر، والمرحلة الثانية تكون بالبدء فى نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلى بالمصانع فى الشركة تمهيدا لتوفيره فى مصر وأفريقيا حتى تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا فى أفريقيا.

اللقاح الصيني
في يناير الماضي وصلت أولى دفعات اللقاح الصيني إلى مصر والتي بدأت بتطعيم الأطقم الطبية به أولًا، ووقعت مصر عدة اتفاقيات دولية بتصنيع اللقاح الصيني في مصر طبقا لاتفاقية جابي الدولية، وذلك من أجل توفير جرعات تكفي 20 مليون مواطن، كما تم التواصل مع شركة استرازينيكا.

ويشبه اللقاح الصيني أنواع التطعيمات الأخرى التي توزع في مصر، مثل لقاح شلل الأطفال، وغيرها من اللقاحات العادية، فيعتمد على نفس التقنية الناجحة والفعالة والآمنة.

وقال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن مصر شاركت في العديد من التجارب الخاصة بلقاح كورونا الصيني، حيث زار بعض مسؤولي شركة إنتاج لقاح كورونا في الصين، ومصانع الأدوية المصرية للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدي مصر، وهل يساعدها في التصنيع الدوائي أم لا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك العديد من المصانع المتخصصة في صناعة الدواء، والتي تتوافر بها كافة الإمكانات التي تمكنها من صناعة أي لقاح.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ منظمة الصحة العالمية أرسلت لمصر خبراء دوليين لزيارة الشركة الحيوية للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" للاطلاع على جودة خطوط الإنتاج بها وجاءت النتائج أنّ الأسابيع المقبلة ستشهد توقيع عقد تصنيع مع شركات عالمية، ترى أنّ مصر قادرة على التصنيع المحلي للقاح فيروس كورونا، لافتة إلى حصر جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات لتلقي لقاحات فيروس كورونا بالمجان وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان، أن هناك مفاوضات لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"  في مصر بالتنسيق مع الجانب الهندي والجانب الصيني.

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