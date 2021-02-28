«المعادي العسكري» يستضيف خبيرا عالميا في جراحات المخ بالمنظار

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الأستاذ الدكتور مجدي القليني، خبير جراحة المخ والأعصاب، أستاذ جراحات المخ بالمنظار وقاع الجمجمة والغدة النخامية بجامعة "كنتاكي" الأمريكية، في الفترة من 10 وحتى 24 مارس المقبل.وتستقبل المستشفى حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع.