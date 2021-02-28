مقتل وإصابة 14 شرطيًا عراقيًا فى الأنبار

لقى سبعة عناصر بينهم ضابط مصرعهم وأصيب 7 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة أثناء تفكيكها في محافظة الأنبار العراقية.وأفاد موقع "السومرية نيوز" نقلا عن مصدر أمني قوله، "تم العثور على سيارة من نوع بيك أب تابعة لعصابات داعش الإرهابية في قرية تابعة لقضاء حديثة باتجاه صحراء القائم وخلال عملية تفكيكها من الجهد الهندسي انفجرت السيارة".وأضاف المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل قائد فصيل المعالجة وجرح 5 جنود من لواء المشاة الثامن فيما قتل 6 من منتسبي الحشد العشائري وجرح 2 من بينهم.يذكر أن القوات العراقية تواصل ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم داعش في مختلف المناطق العراقية.