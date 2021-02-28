تجدد احتجاجات المتقاعدين في إيران بسبب الأوضاع المعيشية

شهدت العديد من المدن الإيرانية، اليوم الأحد، تظاهرات، احتجاجا على أوضاعهم المعيشية الصعبة، ونسبة الفقر العالية التي وصلت إليها البلاد نتيجة التضخم.ونظمت مجموعة من المتقاعدين الإيرانيين في مناطق طهران، وتبريز، ومشهد، وأصفهان، وشيراز، ويزد، وكرج مظاهرات احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية الصعبة، وعدم تناسب معاشاتهم مع التضخم الكبير الذي يضرب اقتصاد البلاد، ما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية.وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تنظم فيها احتجاجات للأسباب نفسها، فقد ردد محتجون الأسبوع الماضي، شعارات مفادها: "مطلبنا الرئيسي، مرتبات تتناسب مع التضخم"، و"تكفي الوعود، موائدنا فارغة"، و"المتقاعدون يموتون ولا يقبلون التمييز"، و"استولى اللصوص على صندوق التقاعد"، و"سفينة المتقاعدين رست على الطين".ونظم المحتجون التجمعات في مناطق مختلفة من العاصمة طهران الأسبوع الماضي، وتجمعوا أمام مبنى البرلمان في طهران، وكذلك أمام مكاتب الضمان الاجتماعي في عدة مدن.يشار إلى أن المتقاعدين، الذين يبلغ عددهم حوالي 4 ملايين ونصف، يطالبون بزيادة في معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر (الذي يُحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري)، في حين يتلقى المتقاعدون من صندوق الضمان الاجتماعي معاشًا تقاعديًا لا يتعدى الثلاثة ملايين تومان، بينما يزداد التضخم وترتفع الأسعار بشكل مضطرد.