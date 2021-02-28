ضبط تاجر عملة في ههيا بالشرقية

أكدت معلومات الإدارة العامة الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنية المصري، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.