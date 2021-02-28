المجلس الأوروبي يعلن موعد المباحثات التركية الأوروبية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه سيعقد النقاش الاستراتيجي حول شرق البحر الأبيض المتوسط والعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس القادم، وذلك في حديثه بعد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي.وقال ميشيل، إن تركيا عضو في الناتو لكنه أشار إلى وجود صعوبات معها في الأشهر الأخيرة.وتدهورت علاقة تركيا مع أعضاء الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص بشكل كبير منذ الصيف الماضي بسبب حقوق الطاقة ونزاع أنقرة على الحقوق السيادية لكلا البلدين.وبحسب وكالة أنباء أثينا المقدونية، قال ميشيل إن الهدف من قمة مارس اتخاذ قرارات جماعية.