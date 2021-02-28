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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شحنة من لقاح «سينوفارم» الصيني تصل إلى إيران

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:07 ص
لقاح سينوفارم
لقاح سينوفارم
وكالات
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وصلت إلى إيران، اليوم الأحد، أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية فإن الشحنة تضم 250 ألف جرعة من اللقاح الصيني.

وكانت إيران بدأت في التاسع من فبراير الجاري حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بلقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وإلى جانب اللقاحات القادمة من الخارج، تعمل إيران على إنتاج لقاحات محلية لضمان التطعيم الشامل لمواطنيها.

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