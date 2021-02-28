شحنة من لقاح «سينوفارم» الصيني تصل إلى إيران

وصلت إلى إيران، اليوم الأحد، أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا.ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية فإن الشحنة تضم 250 ألف جرعة من اللقاح الصيني.وكانت إيران بدأت في التاسع من فبراير الجاري حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بلقاح "سبوتنيك في" الروسي.وإلى جانب اللقاحات القادمة من الخارج، تعمل إيران على إنتاج لقاحات محلية لضمان التطعيم الشامل لمواطنيها.