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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن ينشر تعزيزات عسكرية على الواجهتين الشمالية والشرقية

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:28 ص
الأردن
الأردن
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد بنشر قوات نوعية بمساندة جوية على الواجهتين الشمالية
والشرقية لتعزيز وحدات حرس الحدود المنتشرة، وذلك للمحافظة على أمن واستقرار حدود المملكة لمواجهة عمليات التسلل والتهريب.

وأضافت الوكالة أن التعزيزات شملت فرقا مختصة في الواجبات الأمنية المدربة والمؤهلة والمزودة بالأسلحة والأجهزة والمعدات والآليات اللازمة، إضافةً إلى طائرات من سلاح الجو الملكي جاهزة على مدار 24 ساعة لإسناد القوات البرية المنتشرة لتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه، لمواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها دول المنطقة والإقليم.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي قد وجه قبل يومين بتعزيز وحدات حرس الحدود المنتشرة على طول الحدود الشمالية والشرقية، لتعزيز دورها في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب.

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