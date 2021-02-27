«عواض» يتفقد أعمل التطوير بقصر ثقافة أسوان

تفقد الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أعمال إحلال وتطوير قصر ثقافة أسوان، حيث رافقه مدير عام فرع ثقافة أسوان، وذلك في إطار خطة الهيئة لتجديد بعض المواقع الثقافية وتقديم خدمات وأنشطة ثقافية وفنية متميزة لروادها.يذكر أن القصر يقع في قلب مدينة أسوان، ويعد من أهم المنارات الثقافية بمنطقة جنوب الوادي، تبلغ مساحته الكلية 4100 م٢ تقريبا بحديقة داخلية ومساحات جانبية محيطة بالمبنى، أما مساحة المبنى تبلغ 2500 م٢ تقريبا.ويتضمن المبنى دور أرضي وأول وسطح، ويتكون من قاعة معارض، مكتبة عامة، نادي تكنولوجيا المعلومات، غرفة لغات، الدراسات والبحوث، استوديو، نادي طفل، قاعة فنون شعبية، غرفة موسيقى، مكاتب إدارية، إضافة إلى المسرح الذي يسع 459 مشاهدًا، وغرف ممثلين، ومخازن ديكور، ورفة تحكم وإسقاط.