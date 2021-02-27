مصرع شاب بتسمم غذائى فى الغربية

لقى شاب مصرعه بقرية ميت يزيد بدائرة قسم شرطة السنطة، اليوم، نتيجة إصابته بتسمم غذائى أودى بحياته.وتلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة السنطة، بورود إشارة من مستشفى طنطا الجامعي بوصول "م. ا. ال"، 30 سنة، ومقيم بقرية ميت يزيد بدائرة القسم، مصابًا بحالة إعياء شديدة وقيء، وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى.على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال أسرته، أن المتوفى شعر بحالة إعياء عقب تناوله طعاما فاسدا وجرى نقله إلى المستشفى، حيث توفي عقب وصوله.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق، والتي أمرت بنقله إلى مشرحة المستشفى وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.