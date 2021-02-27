عودة التشغيل التجريبى للخدمات التموينية إلكترونيًا غدًا

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه سيتم غدًا عودة التشغيل التجريبي لكل الخدمات التموينية، على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، بعد توقفها مؤقتًا خلال الفترة الماضية لإجراء تحسينات لزيادة كفاءة وفعالية الخدمة المقدمة للمواطنين.جاء ذلك خلال تفقد الوزير يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجمعًا استهلاكيًا بقرية هربيط بمدينة أبوكبير، التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، للاطمئنان على توفر السلع للمواطنين وتقديمها بأسعار مناسبة.وأوضح أن الخدمات المقدمة تتضمن الإصدار الجديد وبدل الفاقد والتالف وإضافة الزوجة غير المقيدة، تمهيدًا لتعميمها على مستوى مكاتب تموين بالجمهورية.وتفقد وزير التموين مخزن جملة أبوكبير التابع للشركة العامة لتجارة الجملة ويقام على مساحة 2500 متر ويخدم ٦٨ منفذًا تموينيًا و139 تاجرًا وبقالًا تموينيّا، ويستفيد منه 120 ألف بطاقة تموينية بقيمة بلغت 16 مليون جنيه ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي بالمخزن نحو 3 شهور ونصف ويتضمن (230 طن أرز و75 ألف كرتونة زيت، و150 طن مكرونة بالإضافة إلى 28 سلعة).